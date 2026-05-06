"Вкусвилл" провел расследование после жалобы покупательницы на таракане в пасте

Во "Вкусвилле" прокомментировали жалобу покупательницы на таракана "Вкусвилл" провел расследование после жалобы покупательницы на таракане в пасте

Москва6 мая Вести.Во "Вкусвилле" проведено внутреннее расследование после того, как покупательница пожаловалась на обнаружение таракана в готовой пасте, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Служебное расследование проводилось с привлечением технологов, специалистов службы качества и производственного контроля.

На основании проведенной проверки у нас нет данных, подтверждающих попадание насекомого в блюдо на этапе производства сообщил собеседник агентства

В компании пояснили, что во время приготовления это невозможно, так как блюдо проходит несколько стадий высокотемпературной обработки, а сборка и упаковка блюда осуществляются в холодном цехе при температуре не выше плюс 10 градусов. Кроме того, у компании есть многоуровневая система защиты от насекомых.

Однако покупательнице уже оформлен возврат средств за блюдо и предложена дополнительная компенсация.