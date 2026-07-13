Москва13 июл Вести.Чикагский микробиолог Николас Айхер, прославившийся своими нестандартными экспериментами на видео, решил проверить гигиеничность нижнего белья в магазине бренда Victoria’s Secret.

В своем новом ролике, опубликованном в социальных сетях, он взял мазок с внутренней поверхности кружевных трусов при помощи ватной палочки и затем доставил образец в лабораторию. Там материал разместили в чашке Петри с питательной средой и поместили в инкубатор для последующего наблюдения за ростом микроорганизмов.

В заключительной части ролика эксперт показал итог эксперимента: на агаре в чашке Петри образовалась целая колония стафилококка.

Я бы постирал их перед тем, как примерять отметил биолог

В комментариях под видео разгорелись бурные обсуждения. Часть зрителей настаивала на том, что любое нижнее белье необходимо стирать перед первой примеркой, а другие предлагали полностью запретить возврат подобных товаров в магазины.

Victoria’s Secret приостановила работу в РФ 9 марта 2022 года. В начале текущего года сообщалось, что компания зарегистрировала в России товарный знак.