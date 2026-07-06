Великолукский мясокомбинат опроверг информацию о мясном клее в своей продукции

На Великолукском мясокомбинате опровергают использование мясного клея Великолукский мясокомбинат опроверг информацию о мясном клее в своей продукции

Москва6 июл Вести.На Великолукском мясокомбинате опровергли сведения о том, что в рецептурах продукции предприятия применяется микробная трансглютаминаза, или мясной клей, сообщает ТАСС.

"ОАО "Великолукский мясокомбинат" работает в соответствии с требованиями технических регламентов и системой производственного контроля. Микробная трансглютаминаза в рецептурах продукции предприятия не используется и не закупается приводит агентство сообщение компании

Информацию о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, распространил Telegram-канал "SHOT проверка".

Паблик утверждал, что мясной клей выявили, в частности, в "Сосисках молочных ГОСТ", а также свиных и говяжьих сардельках. Продукцию проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области.

"SHOT проверка" отметил, что данная добавка может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Она запрещена на территории ЕАЭС.

Магазины сети Х5, к которой относятся "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", уже заявили, что временно прекратят продажу продукции Великолукского мясокомбината. Они хотят дождаться результатов лабораторных исследований.