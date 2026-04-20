В твороге двух белорусских производителей нашли опасное вещество В твороге "Смолевичи" и "Савушкин" нашли остатки опасного вещества

Москва20 апр Вести.Специалисты обнаружили в твороге белорусских производителей "Смолевичи Молоко" и "Савушкин продукт" остатки опасного вещества, которое используется в ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что речь идет о продуктах распада антигельминтного препарата, они токсичны и могут нести серьезную опасность для здоровья человека, так как влияют на работу ЖКТ, печени, а также состав крови. Кроме того, не исключены аллергические реакции.

Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт", входящих в группы компаний Белоруссии "Серволюкс" и "Санта", в связи с выявлением остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге говорится в сообщении ведомства

Ветеринарной службе Белоруссии направлены соответствующие уведомления.