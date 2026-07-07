Москва7 июлВести.Магазины сети Х5, к которым относятся "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", возобновят продажу продукции Великолукского мясокомбината. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, проверка не выявила нарушений в товарах этой марки.
Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетяхцитирует комментарий Х5 агентство
Ранее в интернете появились сообщения об использовании Великолукским мясокомбинатом мясного клея (микробной трансглютаминазы) в молочных сосисках, а также свиных и говяжьих сардельках. Магазины сети Х5 отправили продукцию на проверку и временно приостановили ее реализацию.