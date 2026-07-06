Москва6 июл Вести.Магазины сети Х5, к которой относятся "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", временно прекратят продажу продукции Великолукского мясокомбината. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании рассказали, что хотят дождаться результатов лабораторных исследований.

Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы говорится в сообщении

Ранее в сети появилась информация о том, что в продукции Великолукского мясокомбината обнаружили микробную трансглютаминазу. Под подозрение попали молочные сосиски, а также свиные и говяжьи сардельки.