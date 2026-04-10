Москва10 апр Вести.Арбитражный суд Тверской области начал процедуру банкротства в отношении ООО "СН Девелопмент", который владеет сетью магазинов спортивного питания 5lb. Об этом сообщает РИА Новости.

У компании образовался долг в размере более трех миллионов рублей перед ООО "Вплаб". Компания подала заявление о банкротстве ритейлера и суд признал его обоснованным.

Теперь неисполненные обязательства перед "Вплаб" включены в реестр требований кредиторов 5lb.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 15 сентября.

Впервые признать банкротом сеть магазинов 5lb попросили в июне 2025 года. Тогда к компании обратились 9 кредиторов на общую сумму в 12,5 миллиона рублей.