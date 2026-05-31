Москва31 маяВести.Арбитражный суд Пермского края начнет слушать дело о банкротстве крупного предприятия лесной промышленности "Соликамскбумпром", первое заседание запланировано на 16 июня, передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции.
В мае компания "Эдельвейс" подала заявление о признании должника - АО "Соликамскбумпром" - несостоятельным. Сумма исковых требований составила 10,9 миллиона рублей.
АО "Соликамскбумпром" - ведущее предприятие лесной промышленности России. Его мощность - примерно 500 тысяч тонн бумаги в год.