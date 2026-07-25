В США наблюдается крупнейшая за последние 35 лет вспышка кори в стране

В США наблюдается крупнейшая за последние 35 лет вспышка кори в стране В США наблюдается крупнейшая за последние 35 лет вспышка кори в стране

Москва25 июл Вести.В Соединенных Штатах зафиксирована крупнейшая за последние 35 лет вспышка кори, хотя в 2000 году это заболевание было объявлено искорененным. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Как пишет датское издание TV 2, с начала года в США зарегистрировано 2318 случаев этого инфекционного заболевания (за весь прошлый год - 2289).

Мы являемся свидетелями кризиса, которого можно было избежать и который непропорционально сильно затрагивает детей. Мы не должны мириться с тем, что это станет новой нормой заявил Эндрю Расин, президент Американской академии педиатрии, крупнейшей организации педиатров в Соединенных Штатах

В прошлом году в Соединенных Штатах от этого заболевания умерли три человека.

В 1991 году в США было зарегистрировано 9643 случая кори. После того, как двухдозовая программа вакцинации стала стандартной, число случаев заболевания значительно сократилось. В 2000 году болезнь была объявлена ​​искорененной, пишет TV 2.

В последние годы болезнь вернулась. Это произошло в результате снижения уровня вакцинации и роста недоверия к органам здравоохранения. Эксперты ожидают, что число случаев заболевания продолжит расти, отмечает датское издание.

Корь — острое инфекционное заболевание вирусной природы. Заразность очень высокая. Вирус передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, разговоре. Он может распространяться по воздуху на значительные расстояния. В некоторых случаях заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония и энцефалит.