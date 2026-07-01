В Чехии с начала года зарегистрировали более 7 тысяч случаев чесотки

Сильнейшая за 30 лет вспышка чесотки зафиксирована в Чехии В Чехии с начала года зарегистрировали более 7 тысяч случаев чесотки

Москва1 июл Вести.С начала года в Чехии зафиксировали свыше семи тысяч случаев чесотки, что стало рекордом за последние три десятилетия. Об этом пишет Forum24 со ссылкой на данные Государственного института здравоохранения.

Сообщается, что четверо граждан не смогли справиться с заболеванием и умерли.

По итогам прошлого года в стране было зарегистрировано пять тысяч случаев чесотки. За первые шесть месяцев текущего года число заболевших уже значительно превысило этот показатель, что говорит о как минимум двукратном росте заболеваемости, говорится в публикации.

Чесотка - это заразное кожное заболевание, вызываемое микроскопическим чесоточным клещом. Основные симптомы: сильный зуд, усиливающийся ночью, и появление на коже характерных высыпаний или ходов. Передается при прямом контакте с больным или через общие предметы.