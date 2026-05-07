Врачи сообщили о росте случаев силикоза из-за кварцевых столешниц Sun: медики в Британии встревожены опасным заболеванием, связанным с мебелью

Москва7 мая Вести.Врачи Великобритании рассказали об увеличении числа случаев силикоза — опасного заболевания, которое связано с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что частицы кварца оседают в легких из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты при изготовлении изделий. Подобное может привести к образованию необратимых рубцов.

Число смертей от неизлечимой болезни легких, связанной с модными кухонными столешницами, растет... Молодые каменщики, многим из которых от 20 до 30 лет, заболели после изготовления кварцевых кухонных столешниц говорится в статье

Врачи утверждают, что количество зафиксированных случаев силикоза увеличилось на 450%. В основном заболевание выявляют у специалистов, которые работают с кварцевыми столешницами. Данный материал стал популярным в обустройстве кухонь, поскольку он дешевле мрамора и гранита, отмечается в материале.