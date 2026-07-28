Москва28 июл Вести.Исследование, проведенное в британском Оксфордском университете, показало, что промышленное птицеводство ускоряет распространение и эволюцию кампилобактерий. Это самая распространенная в мире причина диареи. МК.RU разобрался в проблеме.

По оценкам ученых, 60–80 % случаев заражения кампилобактериями происходит при употреблении в пищу сырого куриного мяса. При термической обработке патогенные микроорганизмы погибают, но достаточно небольшого количества, чтобы они оказались на листьях салата, руках или коже. В Великобритании в 2014 году даже была проведена кампания против мытья куриных тушек.

Исследование Оксфорда показало, что по мере интенсификации птицеводства резко возрос обмен штаммами кампилобактерий между дикими птицами и домашними курами, что создает идеальные условия для приобретения бактериями новых свойств, например, устойчивости к противомикробным препаратам.

По мере стремительного роста поголовья кур они все чаще заражаются штаммами от разных видов диких птиц и становятся своеобразным котлом для эволюции бактерий. Множество штаммов смешиваются и гибридизируются. Нам это не нужно, потому что именно так появляются новые "монстры" из бактерийА это значит, что тяжелые заболевания у людей будет сложнее лечить говорит профессор Оксфорда и старший автор исследования Сэм Шеппард

Последние исследования показывают, что эволюция инфекции связана с беспрецедентным ростом производства курятины. С 1960-х годов поголовье кур в мире увеличилось в семь раз и составляет около 27 миллиардов особей, что составляет примерно 70% всей биомассы птиц на Земле.

В ходе исследования Оксфорда были проанализированы почти 2800 бактериальных геномов, взятых у кур и диких птиц в 30 странах, включая Великобританию, США и Китай, в период с 1979 по 2024 год. Набор данных позволил ученым реконструировать эволюционные древа различных штаммов, включая скорость обмена между хозяевами. До одомашнивания кур 5000 лет назад штаммы кампилобактерий, как правило, были тесно связаны с отдельными видами птиц, что приводило к незначительному перекрестному заражению. Но по мере увеличения поголовья кур эта картина изменилась, и, по оценкам, с 1900 года количество переходов штаммов от кур к диким птицам увеличилось в 100 раз по сравнению с периодом до одомашнивания - тенденция, которая, по-видимому, резко усилилась в последние десятилетия.

Масштаб - вот что плохо. Изменение экосистем мира таким радикальным образом приводит к развитию патогенных микроорганизмов внутри этих птиц. Это представляет для нас огромный риск. Мы не можем продолжать производить цыплят на таких огромных мощностях комментирует профессор Шеппард

Исследователи также выявили генетические изменения у кампилобактерий, которые были связаны с адаптацией кур к окружающей среде. К ним относятся гены, отвечающие за устойчивость к противомикробным препаратам, которые могут помочь бактериям выживать и процветать в современных системах птицеводства, где антибиотики регулярно назначаются для стимулирования быстрого роста или для борьбы с болезнями.