В Европе зафиксирован рост загрязнения пылью из Сахары Nature: пыль из Сахары может стать причиной ухудшения здоровья европейцев

Москва16 июл Вести.Пыль из пустынь Северной Африки попадает в Европу во все больших количествах, что может представлять риски для здоровья. Об этом говорится в международном исследовании, опубликованном британским научным журналом Nature.

Исследователи подготовили данные, собранные за десять лет с более чем ста станций и проанализировали их с помощью искусственного интеллекта.

Анализ пыли, переносимой из пустынь Сахары и Ближнего Востока в конкретные районы Европы, показывает, что в последние десятилетия их интенсивность и частота возросли говорится в материалах

Уточняется, что сейчас концентрация пыли в воздухе составляет 5,3 микрограмма на кубический метр воздуха в Южной Европе, показав увеличение на 0,5 микрограмма за последние десять лет. В Северной Европе зафиксирован рост показателя на четверть.

Ученые отметили, что в обозримом будущем увеличение пыли в атмосфере может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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