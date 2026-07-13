Москва13 июл Вести.Жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться с последствиями глобального потепления, а не с Россией или Китаем. Об этом пишет Foreign Policy, отмечая, что аномальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планирование военных расходов.

В ходе недавнего саммита в Анкаре лидеры НАТО подтвердили планы по увеличению военных бюджетов, но рекордная жара показала, что эти средства придется потратить не только на оружие, но и на защиту инфраструктуры от климатических ударов, говорится в публикации.

Военное руководство Великобритании рекомендовало снижать нагрузку на солдат при объявлении "красного" уровня опасности. Из-за жары взлетные полосы плавятся и гнутся рельсы. Летчикам королевских ВВС уже приходилось перегонять самолеты, так как асфальт на аэродроме расплавился.

По словам советника французской армии по климату Бастьена Алекса, при температуре выше 45 градусов вертолетам требуется два вылета вместо одного. Это требует больше топлива и пилотов, а к 2050 году число жарких дней в некоторых регионах может достичь 120.

Как сообщалось, Европа столкнулась с новой волной аномально высоких температур. Температура воздуха в Испании достигла 44°C, а во Франции — 40°C, сопровождаясь ветром и засухой, что способствует быстрому распространению огня.