Москва20 мая Вести.В проливе Солент на южном побережье Великобритании ученые обнаружили аномально высокую концентрацию перфторированных соединений (ПФАС), известных как "вечные химикаты".

Авторы научной работы констатировали наличие опасных уровней токсичных веществ не только в воде и прибрежной почве, но и во всей морской пищевой цепи региона. Исследователи обратили особое внимание на тот факт, что загрязнение затронуло даже территории, находящиеся под официальной охраной государства. В ряде взятых проб уровень содержания химикатов превысил установленный порог безопасности для прибрежных акваторий в 13 раз, сообщает газета The Guardian, ссылаясь на результаты исследования.

Специалисты пояснили, что источниками проникновения ядовитых компонентов в экосистему могли стать очистные сооружения, муниципальная канализация, а также старые свалки и военные объекты.

Ранее "вечные химикаты" были обнаружены в крови чиновников Евросоюза, поучаствовавших в исследованиях шведской некоммерческой организации ChemSec. У половины из них содержание ПФАС превышает безопасный порог.