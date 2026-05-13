Трех женщин нашли мертвыми на южном побережье Англии Тела трех женщин были обнаружены на южном побережье Англии

Москва13 мая Вести.Из вод Ла-Манша на южном побережье Англии были извлечены тела трех женщин. Об этом сообщила полиция графства Сассекс.

По данным правоохранительных органов, около 5.45 утра по местному времени (7.45 мск) в экстренные службы поступило сообщение о том, что трем женщинам в море около города Брайтон грозит опасность.

К сожалению, позже тела трех женщин были извлечены из воды недалеко от улицы Мадейра-драйв говорится в заявлении ведомства

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших и обстоятельства трагедии.