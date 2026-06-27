Москва27 июнВести.Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики (ЦАР) Пьер Сомсе сообщил о вспышке холеры в стране, известно о 24 случаях смерти.
На сегодняшний день выявлено 197 случаев заболевания, в том числе 24 летальных исхода, что соответствует коэффициенту смертности 12,2%. Однако благодаря оперативным медицинским мерам не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях или в общинахприводит слова Сомсе агентство Синьхуа
Отмечается, что холера выявлена в двух округах на юго-западе ЦАР.
Министр здравоохранения призвал людей не паниковать и неуклонно выполнять предписания по гигиене и профилактике, пишет агентство.
Соблюдение личной гигиены, термическая обработка мяса и употребление бутилированной воды являются главными мерами профилактики холеры.
По данным Роспотребнадзора, в мире сохраняется неблагополучная обстановка по холере. С начала 2026 года в 23 странах зафиксировано более 78 тысяч случаев заболевания. Наибольшее число инцидентов приходится на африканские государства.