Вспышка холеры произошла в ЦАР: зарегистрировано 24 смертельных случая Вспышка холеры в ЦАР унесла жизни 24 человек

Москва27 июн Вести.Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики (ЦАР) Пьер Сомсе сообщил о вспышке холеры в стране, известно о 24 случаях смерти.

На сегодняшний день выявлено 197 случаев заболевания, в том числе 24 летальных исхода, что соответствует коэффициенту смертности 12,2%​​​. Однако благодаря оперативным медицинским мерам не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях или в общинах приводит слова Сомсе агентство Синьхуа

Отмечается, что холера выявлена в двух округах на юго-западе ЦАР.

Министр здравоохранения призвал людей не паниковать и неуклонно выполнять предписания по гигиене и профилактике, пишет агентство.

Соблюдение личной гигиены, термическая обработка мяса и употребление бутилированной воды являются главными мерами профилактики холеры.

По данным Роспотребнадзора, в мире сохраняется неблагополучная обстановка по холере. С начала 2026 года в 23 странах зафиксировано более 78 тысяч случаев заболевания. Наибольшее число инцидентов приходится на африканские государства.