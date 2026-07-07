Москва7 июлВести.Самый высокий уровень заболеваемости корью по итогам 2025 года зафиксирован в Москве, Дагестане и Томской области. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора, выдержки из которого приводит ТАСС.
Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев. 2025 год стал первым годом спада заболеваемостиговорится в публикации
В 2025 году в России было зарегистрировано более 6 тыс. случаев кори. Показатель заболеваемости превысил среднемноголетний уровень в 2,1 раза.