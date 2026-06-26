Роспотребнадзор: в ряде регионов РФ заболеваемость связана с плохими продуктами Роспотребнадзор: плохие продукты стали причиной заболеваемости в ряде регионов

Москва26 июн Вести.В нескольких субъектах России в 2025 году зафиксирована повышенная инфекционная заболеваемость, ассоциированная с употреблением продуктов ненадлежащего качества. Наиболее выраженная ситуация сложилась в Новгородской области, Хабаровском крае и Республике Тыва. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, проанализированные ТАСС.

Показатели инфекционной заболеваемости, связанной с продукцией, превысили 150 случаев на 100 тыс. населения при среднероссийском уровне 99,8. При этом доля проб продуктов, не соответствовавших санитарным нормам по микробиологии, составила: в Новгородской области — 10,6%, Хабаровском крае — 8,63%, Тыве — 8,3%, Свердловской области — 7,72%, Архангельской области — 6,36%.

В целом по стране около 4% инфекционных и паразитарных заболеваний в прошлом году были вызваны нарушением требований к микробиологической безопасности продуктов.

Ведомство также отмечает сохраняющиеся риски для здоровья, связанные с содержанием токсичных веществ в пище.