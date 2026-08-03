Доктор Уоллес: вспышка циклоспороза в США может перейти на другие страны

Вспышка "взрывной" диареи в США может затронуть другие страны Доктор Уоллес: вспышка циклоспороза в США может перейти на другие страны

Москва3 авг Вести.Вспышка циклоспороза, вызывающего "взрывную" диарею, может распространиться за пределы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Think Healthy Group, приглашенного доцента школы нутрициологии Университета Тафтса доктора Тэйлора Уоллеса.

Случаи заболевания могут возникать и за пределами США отметил эксперт

По его словам, вопрос по поводу того, может ли данная кишечная инфекция попасть в другие страны, зависит от географии поставок зараженного салата, ставшего причиной вспышки.

Уоллес уточнил, что главную обеспокоенность вызывают загрязненные продукты питания: заражение не происходит от человека к человеку. Он напомнил о данных американской властей о том, что опасные продавали и в Мексике.

Ранее в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает циклоспороз. Это коснулось 25 видов измельченного салата и салатных смесей. Из-за падения спроса со стороны покупателей фермеры также вынуждены были начать уничтожение урожая салата-латука.

Циклоспороз – это инфекция желудочно-кишечного тракта, вызываемая простейшим патогеном Cyclospora cayetanensis. Стандартный симптом – водянистая диарея, также спазмы в желудке, повышенное газообразование, тошнота и рвота, анорексия, интоксикационный синдром (лихорадка, ломота в теле).