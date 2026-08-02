Москва2 авг Вести.Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, которые обеспокоены вспышкой циклоспороза. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг (разновидностью салата-латука), который подавался в ресторанах.

Многие производители уничтожают урожай [салата-латука] по той причине, что не могут найти покупателей поясняет издание

По данным издания, американские фермеры сомневаются в необходимости посадки новой партии салата на фоне ситуации с распространением кишечной инфекции. Один из фермеров заявил газете, что вынужденное уничтожение урожая ввело фермеров в разочарование.

Ранее стало известно, что в 27 штатах США отозвали партию салата айсберг из-за риска заражения паразитом, который вызывает кишечную инфекцию (циклоспороз). Отзыв затронул 25 видов измельченного салата и салатных смесей. Потребителям посоветовали вернуть продукт в магазины или же утилизировать его.