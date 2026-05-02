Москва2 маяВести.Апелляционный суд США вынес решение, временно приостанавливающее возможность для медучреждений, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, выписывать рецепты на таблетки посредством телемедицины и отправлять их пациенткам по почте, сообщает The New York Times.
Удаленное приобретение таблеток для прерывания беременности особенно актуально для жительниц штатов, где аборты запрещены или ограничены. Резко ограничить доступ к препарату решил штат Луизиана, где действует практически полный запрет на аборты – они разрешены только при угрозе жизни матери.
Апелляционный суд удовлетворил просьбу штата о приостановке действия решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) об отмене требования о личном посещении пациентом врача перед назначением препарата.
Компания Danco Laboratories, производитель препарата и ответчик по иску, подала ходатайство с просьбой приостановить действие решения суда на неделю, чтобы получить время для обращения в Верховный суд США. Если отсрочку не предоставят, компания намерена подать экстренную апелляцию в Верховный суд.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил: женщины сами должны принимать решение об аборте исходя из жизненной ситуации.