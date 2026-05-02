В США запретили продавать таблетки для абортов удаленно Суд в США запретил удаленную продажу таблеток для прерывания беременности

Москва2 мая Вести.Апелляционный суд США вынес решение, временно приостанавливающее возможность для медучреждений, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, выписывать рецепты на таблетки посредством телемедицины и отправлять их пациенткам по почте, сообщает The New York Times.

Удаленное приобретение таблеток для прерывания беременности особенно актуально для жительниц штатов, где аборты запрещены или ограничены. Резко ограничить доступ к препарату решил штат Луизиана, где действует практически полный запрет на аборты – они разрешены только при угрозе жизни матери.

Апелляционный суд удовлетворил просьбу штата о приостановке действия решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) об отмене требования о личном посещении пациентом врача перед назначением препарата.

Компания Danco Laboratories, производитель препарата и ответчик по иску, подала ходатайство с просьбой приостановить действие решения суда на неделю, чтобы получить время для обращения в Верховный суд США. Если отсрочку не предоставят, компания намерена подать экстренную апелляцию в Верховный суд.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил: женщины сами должны принимать решение об аборте исходя из жизненной ситуации.