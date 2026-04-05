Москва5 апр Вести.Правительство США обратилось к поставщикам коммерческих спутниковых снимков с просьбой ввести бессрочный запрет на публикацию изображений зоны конфликта на Ближнем Востоке. Американская компания Planet Labs, специализирующаяся на космической съемке, выполнила это требование и полностью прекратила распространение снимков высокого разрешения данного региона.

В компании уточнили, что ограничения будут действовать до окончания конфликта. При этом исключения предусмотрены для срочных, критически важных задач, а также в случаях, связанных с общественными интересами, — об этом Planet Labs проинформировала своих клиентов.

Компания начала ограничивать доступ к оперативным снимкам ближневосточного региона еще 9 марта на фоне обострения обстановки. Тогда изображения предоставлялись заказчикам с задержкой в 14 дней — в целях предотвращения их использования противоборствующими сторонами. Теперь же речь идет о полном запрете на публикацию.

Planet Labs — частная компания из Сан-Франциско, основанная бывшими сотрудниками NASA в 2010 году. Она разрабатывает и производит миниатюрные спутники формата CubeSat, которые выводятся на орбиту попутной нагрузкой при различных пусках. Каждый аппарат серии Dove оснащен телескопом, камерой и специализированным программным обеспечением. Группировка, насчитывающая свыше 200 действующих спутников, позволяет ежесуточно получать полное изображение земной поверхности с разрешением 3,5 метра.