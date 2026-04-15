FT раскрыла роль китайского спутника в иранских ударах по базам США FT: КСИР наводил ракеты по базам США с помощью китайского спутника

Москва15 апр Вести.Корпус стражей исламской революции тайно приобрел у китайского производителя разведывательный космический аппарат, который позволил Тегерану прицельно атаковать военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на попавшие в распоряжение редакции секретные документы КСИР.

Согласно материалам расследования, аэрокосмические силы КСИР в конце 2024 года закупили спутник TEE-01B, разработанный и выведенный на орбиту китайской компанией Earth Eye Co. Общая стоимость контракта составила около 250 млн юаней (порядка $36,6 млн). Сразу после запуска управление аппаратом по схеме так называемой орбитальной поставки перешло к иранским военным.

Возможности нового спутника кратно превосходят все, чем Иран располагал ранее. TEE-01B способен делать снимки земной поверхности с разрешением 0,5 м — этого достаточно, чтобы детально различать самолеты, технику и элементы инфраструктуры. Прежние иранские аппараты обеспечивали разрешение лишь в 5 м или 12–15 м.

Помимо самого спутника, в рамках сделки КСИР получил доступ к глобальной сети наземных станций пекинской компании Emposat, специализирующейся на управлении спутниками и передаче данных. Инфраструктура Emposat охватывает обширные территории, включая Азию и Латинскую Америку, что обеспечило иранской стороне оперативную работу с потоками разведывательной информации.

Изученные FT документы свидетельствуют, что в марте текущего года иранское командование вело через TEE-01B систематическое наблюдение за ключевыми объектами американских вооруженных сил в регионе. В частности, зафиксированы спутниковые снимки авиабазы Принц-Султан в Саудовской Аравии, датированные 13, 14 и 15 марта, — именно в эти дни по ней наносились удары, в результате которых были повреждены самолеты-заправщики. Президент США Дональд Трамп 14 марта подтвердил факт повреждения американских воздушных судов на этом объекте.

В объектив спутника также попали база Муваффак-Салти в Иордании, объекты вблизи штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне, аэропорт Эрбиля в Ираке, а также порты, аэродромы и производственные площадки в других странах региона.

Китайское посольство в Вашингтоне назвало данные FT "спекулятивной дезинформацией". Трамп ранее предупреждал Пекин о "больших проблемах" в случае оказания военной поддержки Ирану. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы американского президента ввести дополнительные пошлины при подобном сценарии, заявил, что в тарифных войнах не бывает победителей.