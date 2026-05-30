Иран мог сбить американский F-15E с помощью китайского ПЗРК, пишут СМИ NBC: Иран мог поразить американский F-15E с помощью китайского ПЗРК

Москва30 мая Вести.Иранские Вооруженные силы в прошлом месяце сбили американский истребитель F-15E Strike Eagle, используя, вероятно, переносной зенитный ракетный комплекс китайского производства. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Вашингтон все еще расследует обстоятельства ликвидации их самолета, поэтому информация о применении Тегераном китайского ПЗРК является предварительными выводами.

Источники телеканала уточнили, что пока неясно, когда Иран получил ПЗРК – до или во время конфликта с США и Израилем.

Посольство КНР в США отвергает обвинения в поставке Ирану военной техники после начала боевых действий. В Пекине соответствующие заявления назвали клеветой и указали, что руководство страны следит за поставками военных технологий за рубеж.

Истребитель F-15E Strike Eagle, принадлежащий ВВС США, был ликвидирован 3 апреля над Ираном. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в ближневосточном регионе. Оба летчика успешно катапультировались и были спасены американскими военными.

Ранее востоковед Сергей Лузянин в интервью ИС "Вести" заявил, что Пекин продолжит неформально оказывать военную помощь Тегерану в увеличенном масштабе. По его словам, опровержение китайской стороной поставок оружия в Иран – традиционная официальная позиция не быть третьей стороной в конфликте.