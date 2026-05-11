NYT: США нанесли "удар" по космическим проектам Китая в Аргентине и Чили

NYT: США добились остановки китайских космических проектов в Латинской Америке NYT: США нанесли "удар" по космическим проектам Китая в Аргентине и Чили

Москва11 мая Вести.США добились приостановки космических проектов Китая в Латинской Америке, пишет The New York Times.

Под давлением США, как отмечает издание, власти Аргентины остановили проект крупнейшего в Южной Америке китайского телескопа в провинции Сан-Хуан. Ключевые детали для завершения строительства стоимостью в 32 млн долларов аргентинская таможня задерживает вот уже 9 месяцев.

В 2025 году в Чили остановили китайский проект обсерватории в пустыне Атакама "после настоятельных призывов посла США", пишет издание.

Поскольку Соединенные Штаты все чаще рассматривают Пекин как соперника в космосе, звезды над Южной Америкой стали очагами геополитической борьбы, а высокопоставленные американские чиновники пытаются остановить астрономические проекты в Андских пустынях, опасаясь, что Китай может использовать их в военных целях говорится в публикации

Вашингтон, в частности, опасается, что Китай попытается использовать свои космические объекты в Латинской Америке для отслеживания спутников США, отмечают авторы статьи.

Американские чиновники заявили изданию, что понимают, насколько сложно будет вытеснить Китай из Латинской Америки, однако приостановку завершения строительства телескопа в Аргентине они сочли признаком того, что Вашингтон "может помочь сорвать некоторые аспекты космических амбиций Китая и, возможно, его военные планы".