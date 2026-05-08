Москва8 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что действия Дымовского колбасного производства в споре из-за использования названия "Праздничная" являются недобросовестной конкуренцией. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Поводом для возбуждения дела стало обращение Останкинского мясоперерабатывающего комбината. В 2023 году Дымовское колбасное производство зарегистрировало товарный знак "Праздничная", после чего стало направлять производителям претензии и судебные иски с требованием отказаться от этого названия.

Действия Дымовского колбасного производства могли быть направлены на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака подчеркнули в ФАС

В итоге компанию признали нарушившей антимонопольное законодательство. Организации выдали предписание об устранении нарушения, а также отметили, что проконтролируют исполнение этого решения.