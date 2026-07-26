Москва26 июл Вести.Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из материалов ведомства, которые есть у РИА Новости.

У Юнусова числится долг на 88,5 тысячи рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам отмечается в сообщении

ИП Юнусова занимается "деятельностью в области исполнительских искусств".

Ранее сообщалось, что Юнусова внесли в 20-й пакет санкций против России. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовых актов Евросоюза.