В Москве рассмотрели дело рэпера Птахи о пропаганде наркотиков через интернет

Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков В Москве рассмотрели дело рэпера Птахи о пропаганде наркотиков через интернет

Москва16 июл Вести.Никулинский суд Москвы наложил штраф 80 тысяч рублей на рэпера Птаху (Давида Нуриева) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел административный протокол на Нуриева за пропаганду наркотических и психотропных веществ через интернет (часть 3 статьи 6.13 КоАП РФ).

Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на рэпера завели административное дело о пропаганде наркотиков.