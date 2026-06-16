Москва16 июнВести.Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей рэпера ICYBANDO (Иван Костин) за пропаганду наркотиков в ряде его песен, в том числе в композиции, записанной совместно с Пашей Техником, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.
Речь идет о размещенных на "Яндекс Музыке" и в соцсети "ВКонтакте" песнях, среди которых вышедшая летом 2023 года "На детоксе".
Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей рэпера ICYBANDO (Иван Костин) за пропаганду наркотиков в ряде его песен, в том числе в композиции, записанной совместно с Пашей Техником, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции. Речь идет о размещенных на "Яндекс Музыке" и в соцсети "ВКонтакте" песнях, среди которых вышедшая летом 2023 года "На детоксе".отметили в агентстве
Костин лично участвовал в заседании, где пояснил, что часть треков уже удалена и сейчас его песни "соответствуют требованиям законодательства".