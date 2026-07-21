Жена футболиста Зобнина сообщила о разводе, в СМИ появились детали Жена футболиста Романа Зобнина сообщила о разводе после 14 лет брака

Москва21 июл Вести.Жена 32-летнего капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина объявила о разводе с футболистом.

Зобнина опубликовала в соцсети видео с подписью:

Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем хочешь

В комментариях задали уточняющий вопрос, и Зобнина подтвердила информацию о разводе.

По информации РИА Новости, брак был расторгнут еще в конце июня. Как пишет Starhit, футболист оставил себе кофейню, ранее принадлежавшую жене, футбольную школу и квартиру площадью 120 квадратных метров, расположенную в элитном районе Москвы. При этом издание утверждает, что бизнес убыточен: за 2025 год выручки у кофейни не было, а детская футбольная школа, оформленная на мать футболиста, имеет долги по налогам. А на жилплощади, как сказано в материале, числится долг за коммунальные услуги, и якобы поданы три иска против футболиста.

Роман Зобнин и Рамина поженились в 2012 году. СМИ писали, что спортсмен познакомился с девушкой после того, как увидел ее на трибуне. В браке родились сын и дочь.