Адвокат Сафонова заявил, что бывшая жена не дает спортсмену видеться с дочерью Адвокат Сафонова: бывшая жена футболиста не дает ему видеться с дочерью

Москва9 июл Вести.Бывшая жена вратаря французской команды "ПСЖ" Матвея Сафонова Анастасия Казачек не дает спортсмену видеться с его с дочерью. Об этом заявил адвокат футболиста Андрей Крючков.

По его словам, которые приводит "Матч ТВ", спортсмен принимает все меры для того, чтобы увидеться с дочерью.

Матвей [Сафонов] пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия [Казачек] говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре сказал Крючков

Адвокат считает, что со стороны бывшей супруги есть нарушения. Он подчеркнул, что она не создает условия для встречи с ребенком, а разрешение суда созваниваться по видеосвязи не исполняется. Сафонов же выступает за мирное урегулирование судебного процесса и надеется, что Казачек будет адекватно реагировать на то, чтобы отец мог видеться с дочкой, заключил Крючков.

8 июля сообщалось, что Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Сафонова, усомнившегося в конституционности нормы Семейного кодекса РФ, устанавливающей долевое отношение алиментов к доходу плательщика.