Адвокат парагвайского сенатора пригрозил Мбаппе экстрадицией и судом Килиану Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай из-за скандала с сенатором

Москва9 июл Вести.Адвокат парагвайского сенатора Селесты Амарильи пригрозил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай, если футболист не возьмёт назад свои слова в адрес чиновницы. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Конфликт начался после матча 1/8 финала чемпионата мира, когда сенатор опубликовала расистские оскорбления в адрес игрока, а Мбаппе в ответ назвал её "недостойной своей должности". Юрист Амарильи Гильермо Дуарте Какавелос заявил, что слова форварда расцениваются как клевета и оскорбление.

Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае подчеркнул адвокат

При этом журналисты отмечают, что угроза экстрадиции юридически невыполнима, поскольку французское законодательство категорически запрещает выдачу граждан Франции другим государствам. Ранее расистские выпады парагвайского сенатора осудили Федерация футбола Франции, президент Эммануэль Макрон и руководство самого Парагвая.