Москва9 июл Вести.Жители Парагвая сожгли чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе во время традиционного праздника в стране - фестиваля Сан-Хуан, сообщает Daily Mail.

Чучело было сожжено под фейерверки и одобрительные крики толпы. Мбаппе нарекли "Иудой года" и самым ненавистным человеком в Парагвае.

Сборная Франции переиграла команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Мбаппе оказался автором единственного мяча, отличившись с пенальти. После матча между футболистами сборных вспыхнула потасовка. Мбаппе отказался пожимать руку вратарю парагвайской сборной Орландо Хилю, и тот в ответ бросил в него мячом.

В дальнейшем скандал стал разрастаться. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья в соцсети X написала оскорбительный пост в адрес Мбаппе, назвав его "высокомерным, уродливым и обиженным богачом". Также она позволила себе высказывания на расовой почве. Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать судебное разбирательство в ее отношении.

После уже Мбаппе в резкой форме ответил Амарилье, назвав ее "отвратительной женщиной, не достойной поста сенатора". Также он обвинил ее в расизме. Сенатор же заявила, что готова судиться с футболистом из-за "гендерного и политического насилия".