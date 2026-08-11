Москва11 авгВести.Фотомодель Ольга Зуева подала в суд иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к актеру Даниле Козловскому. Об этом со ссылкой на базу данных Савеловского суда Москвы передает ТАСС.
В суд поступил иск Зуевой О.Ю. к Козловскому Д.В. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детейговорится в сообщении
Дата заседания по исковому заявлению еще не названа.
С 2015 года Зуева и Козловский состояли в отношениях. В 2020 году у пары родилась дочь, через год актер и модель расстались.