Беседа по иску к актеру Козловскому из-за алиментов назначена на 31 августа

Суд фотомодели Зуевой с актером Козловским из-за алиментов начнется 31 августа Беседа по иску к актеру Козловскому из-за алиментов назначена на 31 августа

Москва13 авг Вести.Суд определил дату первого этапа процесса по иску фотомодели Ольги Зуевой, который она подала из-за алиментов на содержание несовершеннолетних детей к актеру Даниле Козловскому. Как сообщает ТАСС, беседа истца с ответчиком назначена на 31 августа.

Из картотеки Савеловского суда Москвы следует, что встреча Зуевой и Козловского запланирована 15.05 мск. Дата первого заседания пока не определена.

Как сообщалось ранее, у Зуевой и Козловского, которые с 2015 года были в отношениях, родилась дочь в 2020 году. Через год актер и фотомодель расстались.