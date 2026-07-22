С покинувшей Россию дочери Машкова взыскивают долг по кредитам на 258 тысяч

С уехавшей из России дочери Машкова взыскивают долг на 258 тысяч рублей С покинувшей Россию дочери Машкова взыскивают долг по кредитам на 258 тысяч

Москва22 июл Вести.С дочери народного артиста РФ Владимира Машкова Марии, уехавшей из России, взыскивают долг на 258 тысяч по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Согласно материалам, в апреле на актрису завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, выданной 21 марта, по которому с нее принудительно взыскивают более 258,7 тысячи рублей "задолженности по кредитным платежам" пишет агентство

По имеющимся данным, Мария Машкова эмигрировала в 2022 году, после начала СВО. Она негативно высказывалась о спецоперации в сети и поддерживала Украину. в настоящий момент женщина проживает в Лос-Анджелесе и работает преподавателем актерского мастерства в киношколе.

Связь с отцом, как заявляла сама актриса, она не поддерживает.