Сбежавшая в Израиль Ахеджакова продолжает зарабатывать в России Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать в РФ, находясь в Израиле

Москва9 июн Вести.Советская и российская актриса Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать в России даже после переезда в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, пассивный доход звезды "Служебного романа" в РФ состоит из двух источников: пенсии с доплатами и премиями в размере 95 тыс. рублей, а также процентов по вкладам.

Всего с 2023 по 2025 год Ахеджакова закинула на счета в российских банках 2,2 млн рублей и на процентах уже подняла более 200 тыс. рублей указано в публикации

Лия Ахеджакова уехала из России в 2023 году. После этого она неоднократно позволяла себе антироссийские высказывания в интервью, и даже произносила со сцены лозунг националистов Украины.