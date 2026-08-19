Москва19 авг Вести.Адвокат блогера Валерии Чекалиной Константин Третьяков заявил, что защита не согласна с назначенным судом штрафом в 763,5 миллиона рублей и будет добиваться его пересмотра. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

С размером штрафа мы не согласны и будем настаивать на его пересчете цитирует Константина Третьякова РИА Новости

Адвокат указал, что при расчете штрафа суд взял период с 2017 по 2022 год - именно тогда Лерчек активно зарабатывала в социальных сетях. Защитника удивил выбор именно этих годов, а не последних пяти лет перед приговором, когда доходы блогера заметно упали.

Адвокат также сослался на статью №46 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает штраф от 5 тысяч до 5 миллионов рублей либо исходя из дохода за конкретный срок. По его логике, даже кратные штрафы за взятки не превышают 500 миллионов, а штраф в размере дохода - более мягкая мера.

В конце июля Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу более 763,5 миллиона за незаконные валютные операции, а также запретил ей администрировать сайты на три года. Следствие считает, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года блогер с бывшим мужем и партнером вывели в ОАЭ свыше 251,5 миллиона рублей, предоставив банку ложные документы. Соучастники Лерчек получили 7 лет и 2,5 года колонии соответственно.