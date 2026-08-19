Московский суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее приговор Жалобу блогера Лерчек на обвинительный приговор зарегистрировали в суде Москвы

Москва19 авг Вести.В Гагаринский суд Москвы поступила жалоба блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на обвинительный приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судов общей юрисдикции столицы.

14 августа блогер отвезла в канцелярию Гагаринского суда города Москвы жалобу на приговор по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Апелляционная жалоба от Чекалиной была зарегистрирована 14 августа сказано в публикации

В июле Лерчек приговорили к 5 годам лишения условно, также ее оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрирование сайтов на три года.

Представители гособвинения не согласились с назначенным Чекалиным наказанием, попросив увеличить срок наказания до шести лет условно.