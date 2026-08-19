Москва19 авгВести.В Гагаринский суд Москвы поступила жалоба блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на обвинительный приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судов общей юрисдикции столицы.
14 августа блогер отвезла в канцелярию Гагаринского суда города Москвы жалобу на приговор по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
Апелляционная жалоба от Чекалиной была зарегистрирована 14 августасказано в публикации
В июле Лерчек приговорили к 5 годам лишения условно, также ее оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрирование сайтов на три года.
Представители гособвинения не согласились с назначенным Чекалиным наказанием, попросив увеличить срок наказания до шести лет условно.