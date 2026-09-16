Москва16 сен Вести.Гособвинение подало свои возражения на апелляционную жалобу на приговор блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, которую осудили на пять лет условно и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Представители гособвинения в своих возражениях просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда изменить приговор Гагаринского районного суда по доводам апелляционного представления приводятся слова одного из участников процесса

Отмечается, что Лерчек до сих пор не получила на руки копию обвинительного приговора.

Ранее стало известно, что блогер просит отменить приговор. Она подала апелляционную жалобу.

Прокуратура же попросит апелляционную инстанцию увеличить срок запрета продвигать свой бренд в интернете с трех до пяти лет. Также гособвинение намерено добиваться 6-летнего условного срока для Лерчек.