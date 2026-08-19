В суде зарегистрировали жалобу блогера Лерчек на ее обвинительный приговор Апелляционная жалоба блогера Чекалиной на приговор зарегистрирована в суде

Москва19 авг Вести.Апелляционная жалоба блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее приговоренной к условному сроку, штрафу и запрету администрировать сайты за махинации с переводами за границу, зарегистрирована в Гагаринском суде Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В районном суде зарегистрированы жалобы всех участников процесса, включая саму Лерчек, ее защитников, а также представителей гособвинения. Таким образом, суд подготовит материалы дела и направит их в апелляционную инстанцию Мосгорсуда для дальнейшего рассмотрения, определив позднее дату судебного заседания отметил источник

Ранее сообщалось, что Лерчек привезла жалобу на приговор в пятницу, 14 августа. 12 августа защита Чекалиной попросила оправдать ее в связи с отсутствием состава преступления.

Гособвинение также подало жалобу на приговор: прокуратура просит для блогера шесть лет колонии условно с запретом на администрирование сайтов на пять лет.