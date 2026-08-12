Защита Лерчек просит оправдать ее в связи с отсутствием состава преступления Защита Лерчек подала жалобу на приговор из-за отсутствия состава преступления

Москва12 авг Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Молодая женщина просит оправдать ее из-за отсутствия состава преступления. Об этом адвокат осужденной Виктор Дугин сообщил ТАСС.

Мы отправили апелляционную жалобу на обвинительный приговор Лерчек, в которой наша подзащитная просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать ее приводятся слова адвоката

По делу о незаконных валютных операциях Валерия Чекалина приговорена к условному сроку, штрафу и запрету администрировать сайты.