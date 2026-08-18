Москва18 авг Вести.Представители прокуратуры подали полное мотивированное апелляционное определение, где выразили несогласие с приговором блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Лерчек приговорили к пяти годам условно, а также запретили администрировать сайты в течение трех лет. Также блогеру присудили штраф в размере 765 млн руб.

Гособвинение не согласно с назначенным Чекалиной наказанием, считает его чрезмерно мягким, просит Мосгорсуд изменить окончательное решение и назначить осужденной шесть лет колонии условно, исключив из обвинительного приговора применение 47 УК РФ (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). Вместо этого прокуроры просят апелляцию назначить Лерчек обязанности по администрированию интернета (запрет администрировать сайты) на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ (условное осуждение) на срок пять лет рассказал собеседник агентства

Сама Чекалина также обжаловала приговор: она просит ее оправдать или смягчить ей наказание.