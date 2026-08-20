"Известия": тысячи русскоязычных израильтян не могут получить свою пенсию из РФ

Тысячи русскоязычных израильтян не могут получить свою пенсию из России "Известия": тысячи русскоязычных израильтян не могут получить свою пенсию из РФ

Москва20 авг Вести.Тысячи россиян, проживающих в Израиле, не могут получить свои пенсии из России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию посольства РФ.

С марта 2022 года, когда большинство наших банков попали под санкции США и ЕС, Социальный фонд России столкнулся с техническими трудностями при переводе денег пенсионерам, находящимся за рубежом. При этом согласовать альтернативные варианты обеспечения выплат с израильской стороной пока не получается…Сейчас без пенсий из России остаются почти 40 тысяч человек говорится в сообщении издания

Там отметили, что по этому вопросу проводилось несколько раундов двусторонних консультаций, на которых обсуждались различные варианты обеспечения пенсионных выплат, в том числе путем перехода от долларовых переводов к переводам в иных валютах. Однако пока ни один из этих планов не удалось реализовать.

Но работа продолжается, и мы полагаем, что взаимовыгодное решение проблемы будет найдено добавили в посольстве

Ранее сообщалось, что власти Латвии намерены депортировать 88-летнюю жительницу Надежду Голомазову, имеющую гражданство России, в связи с отказом ей в постоянном виде на жительство (ВНЖ).