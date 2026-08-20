Москва20 авгВести.Власти Латвии намерены депортировать в течение 30 дней 88-летнюю жительницу Надежду Голомазову, имеющую гражданство России, в связи с отказом ей в постоянном виде на жительство (ВНЖ). Об этом пишет новостное агентство Press.lv.
Уточняется, что латвийские депутаты от оппозиции послали запрос главе МВД страны Янису Домбраве с требованием разъяснить ситуацию.
Депутаты оппозиционной партии "Латвия на первом месте" требуют от министра внутренних дел Яниса Домбравы объяснить решение Управления по делам гражданства и миграции отказать в выдаче постоянного вида на жительство 88-летней гражданке России Надежде Голомазовойотмечается в публикации
Подчеркивается, что сейчас женщине не выплачивается пенсия и прекращен доступ к социальной помощи. Авторы запроса указывают, что у Голомазовой нет связей с Россией, там у нее нет ни родственников, ни жилья, ни людей, которые могли бы о ней позаботиться.
18 августа депортированный в Россию Павел Мартынов рассказал, что в Латвии медики-русофобы не стали оказывать помощь мужчине с инсультом, потому что он не говорил на латышском языке.