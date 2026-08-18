В Латвии медики не стали оказывать помощь мужчине из-за незнания латышского В Латвии медики бросили мужчину с инсультом из-за незнания латышского

Москва18 авг Вести.В Латвии медики-русофобы не стали оказывать помощь мужчине с инсультом, потому что он не говорил на латышском языке. Об этом РИА Новости рассказал Павел Мартынов, депортированный в Россию.

Он отметил, что языковая дискриминация наблюдается в Латвии давно. Сотрудники государственных учреждений готовы общаться на латышском или английском языках, но говорить по-русски не хотят.

По словам Мартынова, в помощи русскоговорящим могут отказать даже медики.

И медицина то же самое, они не оказывают помощь. У меня был случай, что мужчина попал с инсультом, попросил помощи [на русском языке], они продержали его в коридоре сказал Мартынов

Пациент пробыл в больничном коридоре до того, как к нему приехали родственники, добавил собеседник агентства.

Ранее глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис высказался за полное исключение русскоязычного контента из национального медиапространства страны. Пунтулис заявил, что существование русскоязычного контента в СМИ не имеет оснований в независимом европейском национальном государстве, особенно в условиях текущей военной ситуации.

Кроме того, недавно стало известно, что госполиция Латвии начала внутреннюю проверку после того, как один из патрульных пообщался на русском языке с двумя мужчинами в приграничной зоне.