Москва16 авгВести.Госполиция Латвии начала внутреннюю проверку после разговора одного из патрульных на русском языке с двумя мужчинами в приграничной зоне. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Янис Домбрава.
Военнослужащие Национальных вооруженных сил страны вызвали полицию после того, как мужчины обратились к ним на русском. Один из прибывших сотрудников продолжил разговор на русском после того, как собеседники заявили, что не знают латышского. После короткой беседы мужчин отпустили, а запись разговора появилась в соцсетях.
Теперь руководству предстоит решить, какое наказание применить к полицейским, которые дружелюбно беседовали по-русски с двумя провокаторамизаявил Домбрава в X
Полиция также направит материалы в Государственный языковой центр, который оценит соблюдение сотрудником требований закона о государственном языке.
Ранее стало известно о трудностях, с которыми сталкиваются русскоязычные дети в Латвии. Школьники предпочитают русский и не хотят переходить на латышский даже в бытовом общении.