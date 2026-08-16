В Латвии проверят полицейских за разговор на русском языке Глава МВД Латвии потребовал разобраться с патрулем, говорившим по-русски

Москва16 авг Вести.Госполиция Латвии начала внутреннюю проверку после разговора одного из патрульных на русском языке с двумя мужчинами в приграничной зоне. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Янис Домбрава.

Военнослужащие Национальных вооруженных сил страны вызвали полицию после того, как мужчины обратились к ним на русском. Один из прибывших сотрудников продолжил разговор на русском после того, как собеседники заявили, что не знают латышского. После короткой беседы мужчин отпустили, а запись разговора появилась в соцсетях.

Теперь руководству предстоит решить, какое наказание применить к полицейским, которые дружелюбно беседовали по-русски с двумя провокаторами заявил Домбрава в X

Полиция также направит материалы в Государственный языковой центр, который оценит соблюдение сотрудником требований закона о государственном языке.

Ранее стало известно о трудностях, с которыми сталкиваются русскоязычные дети в Латвии. Школьники предпочитают русский и не хотят переходить на латышский даже в бытовом общении.