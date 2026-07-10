Москва10 июл Вести.В крупнейшей грузовой компании Латвии LDz Cargo ищут "шпионов" после информации об увольнении около 30% сотрудников из-за санкций против России. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в латвийской компании.

Сокращения в LDz Cargo начнутся 1 августа. Сотрудник компании на условиях анонимности рассказал, что ситуация там ухудшалась уже давно. Избежать сокращения удалось тем, кто согласился перейти на другую должность с еще более низким окладом.

Причем после того, как стало известно о сокращениях в компании, ее руководство начало искать "шпионов". В итоге русскоязычные сотрудники компании вынуждены удалять переписки в телефонах на случай проверки, включая чаты с родственниками из РФ.

Ищут тех, кто "сотрудничает" с русскими сказал собеседник издания

Руководство компании убеждено, что Москва якобы заплатила "шпионам", чтобы получить секретную информацию.