Mash: актриса Кожевникова и ее муж вынесли из арендного дома все имущество

Mash: Мария Кожевникова с мужем вывезли все из дома, который снимали 12 лет Mash: актриса Кожевникова и ее муж вынесли из арендного дома все имущество

Москва24 июн Вести.Актриса Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев 12 лет снимали двухэтажный дом на берегу Волги в деревне Шоша Тверской области, а когда их выселили, вынесли из дома все движимое имущество, даже душевую кабину. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал владелец особняка Виктор Лепницкий.

Мария Кожевникова с мужем… забрали технику, выкрутили лампочки и даже унесли душевую кабину пишет паблик

Васильев снимал дом с 2007 по 2019 год. Первые годы он жил с деловым партнером, а позднее привез туда жену. За аренду он платил примерно 10 тысяч долларов в месяц.

В2014 году он дал Лепницкому в долг 375 тысяч долларов и предложил считать деньги авансом за проживание и оформить долговую расписку. Лепницкий согласился.

Через 5 лет речь зашла о выселении, но семейство долго сопротивлялось. В итоге оно выезжало с участковым, забрав все движимое имущество.

Васильев обратился в Тушинский районный суд Москвы, где заявил, что расписка свидетельствует о займе, а в доме он жил бесплатно, пока Лепницкий должен ему денег. Суд встал на сторону съемщика, постановив вернуть долг. Ответчиком является сын Лепницкого, потому что недвижимость зарегистрирована на него.